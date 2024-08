36 tatuaxes da xustiza e a deusa da xustiza (e os seus significados)

Un símbolo de xustiza pode ser unha báscula única, unha muller sostendo unha espada, cos ollos vendados e / ou levando unha báscula. Cada elemento que representa un símbolo de xustiza ten a súa sombra e significado. Vexamos o que cada un simboliza para que poida atopar un deseño de tatuaxe que definirá a súa personalidade xusta.

Libra presenta o equilibrio nas súas diversas interpretacións - incluso se podería dicir en diferentes aspectos da vida - como algo correcto. Pode ser un equilibrio emocional, profesional ou físico. A súa función é establecer a igualdade entre os dous elementos e acabar co conflito entre as partes. Polo tanto, se estás a pensar nunha tatuaxe a escala, sabe que a túa tatuaxe dirache que estás a manter o equilibrio na túa vida.

Unha muller cos ollos vendados, normalmente con túnica, representa un símbolo de xustiza cega. Non esquezamos que normalmente ten nunha man un equilibrio, que simboliza o equilibrio, e na outra, unha espada, para cumprir a súa sentenza e restaurar o equilibrio perdido. Esta imaxe é un retrato da deusa Temis, a deusa da xustiza. Os que levan estas tatuaxes considéranse tomadores de decisións imparciais.

Unha venda cos ollos que cobre os ollos significa que a xustiza é cega, pero a venda non sempre está presente e, neste caso, significa que a xustiza non é tan cega como se podería pensar.

A espada tamén é un símbolo de xustiza. Algunhas imaxes mostran unha espada invertida, mentres que outras mostran un león, o que significa que a xustiza vén con forza.

Tamén podemos ver o "ollo da xustiza" como un símbolo da xustiza. As persoas que levan este debuxo tatuado no corpo transmiten a mensaxe do ollo que todo o ve, o ollo atento que garante paz e tranquilidade ás persoas.

Estas tatuaxes son cada vez máis innovadoras e cada vez hai máis xente que as leva no corpo. A báscula ten un aspecto agradable na parte superior das costas xa que o deseño encaixa moi ben nela, pero tamén podes optar polo peito ou a boneca. Por outra banda, a imaxe da deusa Temis pódese colocar nun lugar máis estendido, por exemplo, no ombreiro, no peito ou nas costas.

Por que son populares as tatuaxes da xustiza e da deusa da xustiza?

As tatuaxes que presentan o tema da xustiza e da deusa da xustiza son populares polos profundos significados simbólicos que levan, así como polas asociacións históricas e culturais asociadas a elas.

Simboloxía da xustiza: A idea de xustiza é un dos valores fundamentais en moitas sociedades. Unha tatuaxe de escamas ou outros símbolos de xustiza pode ser unha forma de expresar unha crenza na xustiza, así como un desexo por iso na túa vida. Asociacións coa lei e a xustiza: Nas imaxes da deusa da xustiza, como a Xustiza, as tatuaxes poden simbolizar o respecto á lei, o cumprimento das normas e a crenza na necesidade de cumprir as normas legais. Significado histórico: Magníficas imaxes da deusa da xustiza, como Maya, Themis ou Astraea, teñen profundas raíces na historia e na cultura de moitos pobos. As tatuaxes coas súas imaxes poden ser unha forma de mostrar respecto polo patrimonio histórico e as tradicións culturais. Estética e estilo: As imaxes da xustiza e da deusa da xustiza pódense representar en formas fermosas e esteticamente agradables, polo que son populares entre os amantes das tatuaxes como obras de arte. Valores e crenzas persoais: Para moitas persoas, as tatuaxes de xustiza poden ser unha forma de expresar as súas crenzas persoais, a crenza na verdade e a honestidade e o desexo de xustiza no mundo.

Así, as tatuaxes dedicadas á xustiza e á deusa da xustiza son populares polos seus profundos significados simbólicos, beleza e capacidade para expresar crenzas e valores persoais.