170 tatuaxes de estrelas (e os seus significados): 19 tipos

As estrelas están entre os símbolos máis antigos de moitas culturas, relixións e sistemas de crenzas do noso mundo, facendo desta imaxe unha das máis poderosas do mundo. Estes significados tamén poden ser persoais: por exemplo, pode querer facerse unha tatuaxe estrela para simbolizar un obxectivo específico que está intentando acadar ou algo que conseguiu.

As estrelas adoitan combinarse con outras imaxes e símbolos para mellorar o significado dunha tatuaxe individual e crear un deseño máis complexo e interesante. As tatuaxes de estrelas tamén se poden debuxar cun estilo que represente unha cultura específica relacionando a imaxe cun momento, lugar ou cultura específicos. Sexa cal sexa o deseño de tatuaxe estrela que escollas, podes estar seguro de que será especial e único.

Historia das tatuaxes de estrelas

As tatuaxes de estrelas teñen unha historia antiga e interesante que se estende por moitas culturas e épocas. En diferentes culturas, a estrela simbolizou diferentes conceptos como orientación, protección, iluminación espiritual, sabedoría e ata boa sorte. Aquí tes algúns datos interesantes sobre a historia das tatuaxes da estrela:

Antigo Exipto: A estrela era un símbolo da divindade e da iluminación espiritual. Os exipcios usaron a estrela como un símbolo de protección contra o mal e un recordatorio do camiño espiritual. Antigos gregos e romanos: A estrela estaba asociada con deuses e heroes. Por exemplo, a estrela de cinco puntas, ou pentagrama, era un símbolo da deusa Atenea. China: Na cultura chinesa, a estrela estaba asociada co destino e a sorte. As tatuaxes de estrelas foron populares entre as persoas que cren na astroloxía. Tatuaxes de estrelas na cultura moderna: Coa chegada das tatuaxes na cultura occidental, a estrela converteuse nun motivo popular. Adoita asociarse con soños, esperanzas e desexos. Estas tatuaxes poden ter diferentes estilos e significados dependendo do deseño e do contexto.

As tatuaxes de estrelas pódense facer nunha variedade de estilos, desde simples e minimalistas ata complexos e coloridos. Poden ter diferentes significados para diferentes persoas, reflectindo as súas crenzas, soños e camiño de vida.

O significado da tatuaxe estrela

En xeral, a maioría dos deseños de estrelas máis populares terán os seguintes significados:

Desexo

Logro

Éxito

Boa sorte

Singularidade

Chamar

Equilibrio

Individualidade

Sobrevivir ao cancro de mama

Membro da Mariña ou Garda Costeira

Afeccionado aos videoxogos

Transformación relixiosa / fe

Variacións de deseños de estrelas

1. Tatuaxe pequena estrela

Unha pequena tatuaxe de estrela pode ter moito sentido: á fin e ao cabo, a estrela é un dos símbolos máis importantes das culturas e relixións do mundo. Engadir efectos espumantes pode amosar a túa personalidade extravagante ou demostrar que fixeches algo importante ou significativo na túa vida.

2. Tatuaxe dunha estrela fugaz ou cometa.

As estrelas caídas ou os cometas, por dicilo, adoitan ser símbolos de boa sorte. É por iso que un deseño de tatuaxe estrela pode ser un sinal da súa sorte.

3. Tatuaxe sol e estrelas filipinas (tres estrelas e un sol).

Esta imaxe, que aparece na bandeira de Filipinas, é unha tatuaxe popular entre as persoas de orixe ou herdanza filipinas ... Nesta imaxe, o sol ten oito raios, cada un deles representando unha provincia de Filipinas, e cada unha das tres estrelas que representan a un dos tres grupos de illas máis importantes de Filipinas.

4. Tatuaxe en forma de estrela celta.

Do mesmo xeito que as tatuaxes de estrelas tribais, as tatuaxes de estrelas celtas son unha mestura de dous elementos clásicos de tatuaxe - estrelas e estilo celta - nun deseño grande. Cunha tatuaxe de estrela de inspiración celta, podes representar o teu patrimonio ou resaltar o significado da interconexión e do infinito cun tecido especial de inspiración celta.

5. Tatuaxe de estrela de mar vermella e negra.

Unha das tatuaxes de estrelas de cores máis comúns é a que ten estrela vermella e negra que é moi popular entre a Mariña e a Garda Costeira dos Estados Unidos. Este deseño estrela especial combina a forma de estrela de cinco puntas da bandeira dos Estados Unidos coas cores alternas do compás negro e vermello que se atopan nas cartas náuticas. Esta tatuaxe estrela tamén simboliza o regreso a casa dun mariñeiro desaparecido.

6. Tatuaxe estrela rosa.

A tatuaxe de estrela rosa a miúdo simboliza a loita dunha persoa contra o cancro de mama e é unha gran alternativa á tradicional tatuaxe de cinta rosa. Por suposto, cando se alterna co negro, ao estilo dunha tatuaxe de estrela de mar, a estrela rosa case se converte en "punk rock" ou símbolo "alternativo" da batalla contra o cancro de mama, dándolle á tatuaxe estrela un xiro único. deseño.

7. Tatuaxe cunha estrela roxa.

Unha tatuaxe de estrela morada é un xeito de representar a túa personalidade a través da cor e o simbolismo natural da estrela. O morado é unha combinación da enerxía feroz do vermello e a estabilidade tranquila do azul; Así, o morado representa un equilibrio de elementos e emocións. Pode que este non sexa o estado natural da maioría das persoas, pero a estrela personifica principalmente os desexos e as aspiracións. É por iso que o simbolismo combinado do equilibrio entre o morado e o desexo natural da estrela fan deste deseño a tatuaxe perfecta para aqueles que buscan tranquilidade e equilibrio.

8. Tatuaxe de estrelas e cebra.

No simbolismo animal, a cebra encarna equilibrio, individualidade e liberdade. As súas cicatrices permítenlle esconderse na herba alta das chairas africanas, escondéndose dos depredadores e proporcionando protección ao animal. Aqueles que esperan combinar o poderoso simbolismo deste animal co igualmente poderoso simbolismo da estrela poden facelo de varias maneiras.

9. Tatuaxe de bolboreta e estrela

As bolboretas adoitan verse como símbolos do renacemento; polo tanto, a asociación destes insectos metamorfosantes coas estrelas pode crear unha imaxe única que simbolizará tanto o renacemento como a procura de certos obxectivos representados polas estrelas.

10. Tatuaxes de estrelas e nubes.

As nubes simbolizan cousas diferentes. в diferente culturas e mitoloxías. Por exemplo, na mitoloxía grega e romana, as nubes eran o fogar dos deuses e moita xente cre hoxe que as nubes simbolizan o fracaso ou o perigo inminente. Non obstante, dependendo do que queiras que representen as nubes, as túas tatuaxes de estrelas e nubes terán un dos moitos significados diferentes. Por exemplo, un debuxo que mostre estrelas nun ceo cheo de nubes de tormenta amosará que pasaches por momentos difíciles para acadar os teus obxectivos. Outro deseño, que presenta estrelas amarelas brillantes nun campo de nubes brancas, significaría que as que perdiches están nun mundo mellor.

11. Tatuaxe flor e estrela.

As flores poden simbolizar o crecemento e o desenvolvemento; é por iso que incorporar esta imaxe nun deseño de tatuaxe estrela é unha boa forma de engadir un nivel de significado. As estrelas úsanse a miúdo para representar obxectivos e aspiracións, polo que combinar as dúas pode reflectir o crecemento persoal que acadou cara aos seus obxectivos. Por exemplo, os lirios representan a fertilidade nas culturas gregas e exipcias antigas ; É por iso que un debuxo dun lirio e unha estrela pode representar a unha muller e ao seu fillo.

12. Tatuaxe de caveira e estrela

Esta tatuaxe pode simbolizar a superación da morte ou a superación dun trauma, xa que a caveira a miúdo simboliza a morte e a estrela simboliza a realización dunha tarefa difícil. Outro debuxo pode amosar a famosa bandeira pirata, que representa unha caveira nunha estrela cun estilo náutico: pode expoñer a dualidade de forzas que rexen as nosas vidas: o desexo de liberdade ou o cumprimento do que se espera de nós.

13. Tatuaxe de fadas e estrelas

Esta tatuaxe estrela pode ser bastante feminina e a miúdo mostra a imaxinación ou o desexo dunha persoa mellor. Un potencial debuxo de fadas e estrelas podería representar a unha fada sentada nunha media lúa con estrelas centelleantes diante dela: o feito de que a fada desexe algo máis podíase ver na cara baixada e as estrelas simbolizarían o seu soño do futuro . Outro deseño de tatuaxe máis fantástico é unha fada que voa entre as estrelas para demostrar que cre en si mesmo e no seu progreso cara aos seus obxectivos.

14. Tatuaxe corazón e estrela

Unha tatuaxe de corazón e estrela é unha declaración especialmente divertida, positiva e encantadora para o mundo: a vida é fermosa e ves o mellor das cousas e das persoas.

15. Tatuaxe cunha estrela e lisa.

Engadir estrelas a unha tatuaxe de vide pode engadirlle sentido e interese visual. Hai varias formas de engadir estrelas a un deseño de planta trepadora; por exemplo, en lugar de follas ou flores, podes colocar estrelas na planta: isto pode indicar os obxectivos que acadaches. Esta tatuaxe pódese actualizar ao longo dos anos para reflectir todo o teu progreso.

16. Estrela e dados da tatuaxe.

Os dados poden simbolizar apostas, risco e sorte. ... Unha tatuaxe de dados xunto a unha estrela de mar pode ser un deseño típico na cultura náutica: moitos mariñeiros, piratas e oficiais navais xogaron a dados e outros xogos de azar para pasar o tempo en longas viaxes.

17. Tatuaxe de cruz e estrela

Facerse unha tatuaxe de cruz e estrela pode ser unha boa forma de lembrar a un ser querido que perdeu e indicar a súa fe de que algún día volverá a reunirse (como a imaxe cristiá da cruz). Unha forma de personalizar esta tatuaxe é engadir as iniciais ou a data de nacemento de cada persoa dentro ou arredor da estrela ou colocar unha mensaxe como "Descansa en paz" escrita baixo a cruz.

18. Tatuaxe Estrela de David

Estrela de David - un importante símbolo do xudaísmo. Na Alemaña nazi, os xudeus tiñan que levar este símbolo cosido nas súas roupas para poder ser identificados en calquera momento. Esta é a tatuaxe perfecta para quen queira amosar a súa fe xudía. Pode personalizarse facilmente para mostrar a súa fe persoal e o contido das súas crenzas. Por exemplo, un deseño de tatuaxe único de Estrela de David pode ser unha letra hebrea ou unha palabra curta dentro dunha estrela. Pode ser unha palabra ou unha idea que che importe ou as iniciais de alguén que perdiches.

19. Tatuaxe Flaming Star

O lume pode indicar agresión, rabia, desexo, transformación e cambio, así como o seu desexo de acadar os seus obxectivos a calquera prezo. A combinación de estrelas e chamas nun deseño de tatuaxe pode demostrar que acadou o seu propio éxito ou que pasou pola chama da vida e é aínda máis forte que antes.