Anxo número 48 - Numeroloxía angelical. O segredo do anxo número 48.

Anxo número 48

O anxo número 48 está composto por unha combinación das enerxías e atributos dos números 4 e 8. O anxo número catro leva os valores de honestidade e verdade, logro e éxito, valores realistas, traballo duro e determinación, traballo duro e practicidade, así como construír unha base sólida tanto para o teu futuro, así como para o teu futuro e os demais. O número 4 tamén fai referencia ás nosas paixóns e ao que nos impulsa a actuar. Por outra banda, o anxo número 8 resoa coa ciencia a través da experiencia vital, a fiabilidade e a independencia, a sabedoría e a forza interiores, a realización da prosperidade e a riqueza a través da lei da atracción, o Karma - a lei espiritual universal no Universo - causa e efecto. , dar e recibir.

O anxo número 48 leva unha mensaxe dos teus anxos de que un ciclo ou unha etapa da túa vida está chegando ao seu fin. Non obstante, pronto serás recompensado polo teu traballo duro. Non teñas medo de falta ou perda de ningún tipo, xa que o final que se achega anuncia un novo comezo e unha maior oportunidade e oportunidade. Os teus éxitos e logros traerán bendicións e recompensaránche de moitas maneiras.

O anxo número 48 pode suxerir que os anxos da prosperidade están ao teu redor e que te acompañarán mentres atravesas os próximos cambios positivos na túa vida. Os anxos pídenche que elimines os medos sobre a túa situación financeira e os transformes en enerxías luminosas. Non tes nada que temer porque todo o que necesites será proporcionado para ti.

O número 48 leva a mensaxe de que a determinación e o traballo duro que puxeches para vivir a túa vida só ao teu xeito segundo as túas crenzas e conviccións, sincronizoute completamente coa túa misión espiritual e o propósito de Deus na vida. Así, a súa vida fluirá en abundancia e prosperidade mentres continúe e continúe no camiño escollido. Confía no apoio anxelical e na orientación que che dan pola que te guían. Lembra que moitas veces os sentirás instintivamente.

O anxo número 48 tamén fai referencia ao número 3 (4+8=12, 1+2=3).

Namaste. A luz en min reclárase á luz en ti.