Anxo número 23 - Numeroloxía angelical do número 23. Que significa o número 23?

Anxo número 23

O anxo número 23 está formado polos atributos e a enerxía dos números 2 e 3. O anxo número dous dáse mutuamente vibracións de equilibrio e dualidade (dualidade), cooperación, cooperación e diplomacia, confianza e esperanza, servizo e servizo a obxectivos superiores, os propios. destino e misión espiritual. O número tres, pola súa banda, dá enerxía de desenvolvemento e crecemento, alegría e optimismo, autoexpresión, apoio e axuda, creatividade, realización dos desexos e atracción dos soños. O número 3 tamén fai referencia aos mestres ascendidos. Todo isto fai que a combinación dos números 2 e 3, creando o anxo número 23, resoe coas enerxías do carisma, a comunicación, a dualidade e a sociabilidade. O número 23 tamén se pode asociar coa vibración do número anxelical 5 (2 + 3 = 5).

O anxo número 23 leva unha mensaxe para animarte a comezar a usar os teus talentos naturais, habilidades e creatividade para traer alegría e felicidade á vida dos demais e á túa. Sexa sempre honesto no trato cos demais, non ocultes nada, non pases pola matogueira. A súa honestidade e consellos na conversa, especialmente sobre temas importantes, sempre serán apreciados e ben recibidos. Con sinceridade e bos consellos e outras boas accións, intenta axudar aos demais na túa vida diaria. O que lle dás ao universo todos os días volve a ti, así que mantén unha actitude positiva e unha visión optimista das cousas, e isto fará que a túa vida estea sempre chea de harmonía e equilibrio.

O anxo número 23 é para que saibas que os Anxos e os Mestres Ascendidos están a axudarche axudándote a manter a túa fe e confianza na Enerxía do Universo. Segue traballando para facer realidade os teus soños todos os días e utiliza a lei da atracción para alcanzar os teus obxectivos máis altos e cumprir os teus desexos e aspiracións. Se algunha vez tes dúbidas, pídelle aos teus anxos apoio e orientación na dirección na que debes ir. Ten a seguridade de que podes pedir axuda en calquera momento. Os anxos sempre están aí para ti, aínda que ás veces o esquezas.

O número 23 tamén é un recordatorio de que os Anxos, Arcanxos e Mestres Ascendidos están sempre dispoñibles, se todo o que necesitas é apoio ou axuda, só tes que preguntar. Lembra que non tes que facelo todo ti mesmo.

Namaste.