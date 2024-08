Esta desintoxicación posterior ao verán é o reinicio que a túa pel necesita para o outono

Aínda que tecnicamente o verán dura ata finais de setembro, admitámolo, todos despiden extraoficialmente a tempada posterior ao Día do Traballo. A parte superior da lista de tarefas para preparar o outono? Dálle á nosa pel o amor moi necesario despois da tempada de indulxencia estival. Considere: fallos frecuentes en piscinas con cloro, tres meses de todo rosa e quizais ata demasiado tomando o sol. Aínda que estamos de boa fe protector solar aplicado todo o verán, cousas como poros obstruídos, pel seca, os danos solares e os beizos rachados adoitan ser motivo de preocupación a finais de agosto. Afortunadamente, o único que fai falta para restablecer a túa complexión son algúns cambios na túa rutina actual de coidados da pel de verán. Necesitas un pouco de orientación? Sigue lendo para obter consellos sobre como limpar a túa pel despois do verán.

Limpeza profunda dos poros

Despois de meses de clima cálido e húmido, probablemente notaches que se acumulan suor, sucidade e aceite na superficie da túa pel. A súa suor, mesturada con maquillaxe e contaminación, pode afectarlle o rostro e obstruír os poros. Para mellorar a aparencia dos poros e evitar brotes, limpa o rostro cunha máscara purificadora. Un dos nosos favoritos é a máscara de limpeza profunda de poros de terras raras de Kiehl, que está formulada con arxila branca amazónica para axudar a purificar a pel, eliminar as impurezas, reducir a produción de sebo e apertar os poros visiblemente.

Hidratar, hidratar, hidratar

En serio, falamos en serio. Falamos de cremas de noite, de día, de cremas SPF, de aceites, de cremas corporais... cantas máis mellor. O cloro, a auga salgada e os raios UV poden secar a pel, así que non teñas medo de aplicar crema hidratante. A crema hidratante CeraVe ten unha textura rica pero non graxa e está impregnada de ingredientes beneficiosos como ácido hialurónico hidratante e ceramidas para axudar a reparar e manter a barreira natural da pel. Tamén se pode usar na cara e no corpo.

Reparación de calquera dano solar existente

Unha vez que o teu brillo do verán comeza a esvaecer, podes comezar a notar algúns sinais de dano solar: pensa en novas pecas, manchas escuras ou ton de pel irregular. Desafortunadamente, non podes revertir o dano causado polos raios UV (por iso é tan importante aplicar protector solar diariamente), pero podes axudar a minimizar os signos visibles de danos solares na superficie da pel cun soro de vitamina C como La Roche. -Posay Sérum Facial Puro 10% Vitamina C. Uniforme o ton e a textura da pel, deixándoa suave e hidratada.

Use antioxidantes e protector solar

Os danos solares poden ocorrer durante todo o ano, mesmo no outono e no inverno, así que non te saltes o protector solar. Consulte o protector solar La Roche-Posay Anthelios Melt-In SPF 100 para obter a máxima protección e é adecuado para todo tipo de pel, incluída a sensible. Para unha maior protección contra os agresores ambientais e minimizar os signos visibles do envellecemento, combina o teu protector solar cun soro rico en antioxidantes como SkinCeuticals CE Ferulic.

Exfolia a túa pel

A exfoliación sempre é importante, pero especialmente necesaria cando intentas restablecer a túa pel despois dunha tempada longa e suado. Un dos nosos favoritos son as almofadas de renovación da pel ZO Skin Health. É un exfoliante químico que elimina as células mortas da pel da superficie, reduce o exceso de aceite á vez que calma e calma a pel. Para o corpo, proba o exfoliante corporal exfoliante suave de Kiehl. Este agradable exfoliante corporal elimina eficazmente as células mortas da pel sen secar en exceso. Con partículas exfoliantes de grans de albaricoque e emolientes, a pel vólvese suave e tersa.

Tratate

Combate os beizos secos incorporando un exfoliante labial na túa rutina para axudar a desfacerse da pel seca e escamosa dos teus beizos e preparalos para unha maior hidratación. Despois de exfoliar os beizos, dálles a humidade que necesitan cun bálsamo labial nutritivo, barra, cor (o que prefires) que inclúa ingredientes como vitamina E, aceites ou aloe vera. Por exemplo, proba o bálsamo labial Nourishing Absolue Precious Cells de Lancôme, formulado con vitamina E, mel de acacia, cera de abella e aceite de sementes de rosa mosqueta para reducir a aparición de liñas finas e engurras ao redor dos beizos, deixándoos suaves, hidratados e rellenados.