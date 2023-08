Na rede apareceu un vídeo do primeiro robot de tatuaxe industrial.

O cantante británico tatuouse un UV no dedo medio

Galat publicou unha foto cunha nova inscrición no peito

O punchline máis atrevido do rapero Galat

A nova tatuaxe de Pasha Bumchik no dedo

A nova creación do vlogger ucraíno é a icona Gústame, representada no botón do mesmo nome

Máis